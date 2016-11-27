ترقبوا غدا حوار رئيس الحكومة والمجموعة الاقتصادية مع مجلس تحرير اليوم السابع

ينشر "اليوم السابع"، فى عدد غدٍ الاثنين، حواراً مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، هو الأول من نوعه، ضم 5 من الوزراء أعضاء المجموعة الاقتصادية، هم عمرو الجارحى وزير المالية، وطارق الملا وزير البترول، ومصطفى مدبولى وزير الإسكان، وطارق قابيل وزير الصناعة، وداليا خورشيد وزيرة الاستثمار، مع 8 من مجلس تحرير "اليوم السابع"، هم خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، وأكرم القصاص رئيس التحرير التنفيذى للجريدة الورقية، ودندراوى الهوارى وعمرو جاد رئيسى تحرير الموقع الإلكترونى، وعادل السنهورى وعصام شلتوت ومحمود سعد الدين، أعضاء مجلس التحرير، وهند مختار موفد "اليوم السابع" لدى مجلس الوزراء.

مجلس تحرير اليوم السابع يواجه المجموعة الاقتصادية بالحكومة

وعقد الحوار بمقر مجلس الوزراء، وامتد لمدة 4 ساعات متتالية، طرح خلالها مجلس تحرير "اليوم السابع" أسئلة ساخنة ومباشرة عن الأوضاع الاقتصادية وما بعد قرار تعويم الجنيه، والتأثيرات الاجتماعية والسياسية لإجراءات الإصلاح الاقتصادى، وأزمة النوبة الأخيرة، وكواليس تعديلات قانون التظاهر، وأسباب تأخر صدور قانون الاستثمار، وموقف المصانع المتعثرة، ودور الحكومة فى ضبط الأسعار، وكيفية مواجهة جشع التجار.

وزراء المجموعة الاقتصادية يتحدثون لمجلس تحرير اليوم السابع

وحضر اللقاء أيضًا تامر عوف المستشار السياسى لرئيس الوزراء، والسفير أشرف سلطان المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، وحسن شوقى مدير مكتب رئيس الوزراء، واللواء أركان حرب عاطف عبد الفتاح الأمين العام لمجلس الوزراء، وأسامة عبد العزيز المستشار الإعلامى لمجلس الوزراء، وألفت سلام المستشارة الإعلامية لوزارة التضامن الاجتماعى.

المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء