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تعيين أبو ستيت رئيسا لمباحث قسم شرطة أسيوط الجديدة

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تعيين أبو ستيت رئيسا لمباحث قسم شرطة أسيوط الجديدة تعيين أبو ستيت رئيسا لمباحث قسم شرطة أسيوط الجديدة

>أسيوط - هيثم البدرى

أصدر اللواء عاطف قليعى مدير أمن أسيوط قرارا بتعيين الرائد أحمد أبو ستيت رئيسا لمباحث قسم شرطة أسيوط الجديدة الذى تم تشغيله أمس السبت.

 

وتضمن القرار أيضا تعيين النقيب مصطفى خالد معاون أول مباحث القسم، والملازم أول أحمد عصام وعاصم عبدالله معاونا مباحث القسم.

 

ومن جانبه، قام رئيس المباحث بنشر أرقام المحمول الخاص به وبمعاونى المباحث عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، للاتصال به فى حالة وجود أى مشاكل أمنية دائرة القسم. 

 

كان  اللواء عاطف قليعى مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد أعلن بدء  تشغيل قسم شرطة أسيوط الجديدة.

موضحا أن تشغيل القسم بمنطقة أسيوط الجديدة، يأتى نظرا لما تمثله المدن والمجتمعات العمرانية من أهمية بالغة لمستقبل هذا الوطن والأجيال القادمة.

 

وأكد على أن عنصر الأمن هو العامل الأهم فى نجاح واستقرار أى مجتمع، وكذلك بسط السيطرة الأمنية الكاملة على المدن الجديدة وإنفاذ سلطان القانون عليها من آليات استراتيجية الوزارة الدائمة، وأن تكون المنظومة الأمنية بها بكافة آلياتها ومكوناتها مواكبة للحداثة من حيث الأداء والعقيدة، لتتناسب وما تأمله الدولة من نجاح لتلك المجتمعات الجديدة.


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