أخبار عاجلة

فيديو| الأرصاد تحذر: موجة غير مستقرة تضرب البلاد -
ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية -
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الدفاع القبرصي -
المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 12.25 مليار جنيه -
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم -
بدء انتخابات اليوم الأخير لاختيار نائب «أبو كبير» -
باوزا بعد إقالته: الأرجنتين ستتأهل للمونديال -
صدام ناري بين بايرن ميونيخ وريال مدريد -
8 الصبح - المخرج طارق العريان يكشف عن موعد عرض فيلم "الخلية" للفنان أحمد عز -
8 الصبح - الناقد السينمائي أمين أباظة يكشف شروط التقديم لمسابقة مهرجان الأسكندرية السينمائي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مدير مكتب العمل بمدينة السادات: تعليق إضراب عمال المصرية للغزل والنسيج

Google+ Print
مدير مكتب العمل بمدينة السادات: تعليق إضراب عمال المصرية للغزل والنسيج مدير مكتب العمل بمدينة السادات: تعليق إضراب عمال المصرية للغزل والنسيج

>المنوفية - محمد فتحى

أكد محمد البغدادى، مدير مكتب العمل بمدينة السادات فى محافظة المنوفية، أنه تم تعليق إضراب عمال شركة المصرية للغزل والنسيج وانتظام العمل، عقب الاتفاق على عقد اجتماع مشترك بين مكتب القوى العاملة ومندوبى النقابة بالشركة، لمناقشة تنفيذ بعض المطالب، وأهمها زيادة المرتبات.

وأضاف مدير مكتب العمل، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أننا نعمل أولا وأخيراً للصالح العامل، وتنفيذ قانون العمل الذى يضمن للعامل حقه ولصاحب العمل أيضا، مؤكداً أن العمل يسير بالمصنع بشكل طبيعى اليوم وفى انتظار زيادة المرتبات اليوم.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365