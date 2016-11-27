مدير مكتب العمل بمدينة السادات: تعليق إضراب عمال المصرية للغزل والنسيج

المنوفية - محمد فتحى

أكد محمد البغدادى، مدير مكتب العمل بمدينة السادات فى محافظة المنوفية، أنه تم تعليق إضراب عمال شركة المصرية للغزل والنسيج وانتظام العمل، عقب الاتفاق على عقد اجتماع مشترك بين مكتب القوى العاملة ومندوبى النقابة بالشركة، لمناقشة تنفيذ بعض المطالب، وأهمها زيادة المرتبات.

وأضاف مدير مكتب العمل، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أننا نعمل أولا وأخيراً للصالح العامل، وتنفيذ قانون العمل الذى يضمن للعامل حقه ولصاحب العمل أيضا، مؤكداً أن العمل يسير بالمصنع بشكل طبيعى اليوم وفى انتظار زيادة المرتبات اليوم.