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بالصور.. الهدوء يسيطر على شوارع الخرطوم بأول أيام العصيان المدني

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الهدوء يسيطر على شوارع الخرطوم بأول أيام العصيان المدني

كتب – مصطفى حمزة

 سيطر الهدوء على شوارع الخرطوم فى اول أيام العصيان المدنى،الذى بدأ صباح اليوم الأحد 27 ويستمر حتى الثلاثاء 29  نوفمبر.

وكان نشطاء سودانيون قد دشنوا عبر مواقع التواصل الأجتماعى “فيسبوك” و”تويتر” هاشتاج» بعنوان”اقعد في بيتك -عصيان مدني”، كما دعوا الجيش للوقوف مع الشعب.

وتنص مطالب دعوات العصيان على إعادة الدعم للادويه،عودة العلاج المجاني بالمستشفيات الحكومية، إعادة دعم السلع الاستهلاكية، دعم التعليم دعمًا كاملًا، بالإضافه إلى إقالة الحالية وإجراء انتخابات لتشكيل أخرى.

يذكر أن“العصيان” يقوم على عدم الذهاب للعمل والمدارس والجامعات، وإغلاق محطات الوقود والمحلات، بالإضافة لتوقف وسائل المواصلات.

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الهدوء يسيطر على شوارع الخرطوم بأول أيام العصيان المدني

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الهدوء يسيطر على شوارع الخرطوم بأول أيام العصيان المدني

 

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