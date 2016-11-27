إيهاب جلال يعد لائحة مالية جديدة للمقاصة بعد تصدر الدورى

كتب سليمان النقر

يعكف إيهاب جلال المدير الفنى للمقاصة على إعداد لائحة مالية جدية للفريق الفيومى تتناسب مع ظروف المرحلة الحالية، بعد تصدر فريقه دول ترتيب الدورى والمنافسة مع الأهلي على قمة المسابقة.

وتقضى اللائحة الجديدة على رهن المكافآت بتحقيق عدد محدد من الانتصارات المتوالية مع توقيع عقوبات مالية على اللاعبين حال الإخفاق فى تحقيق الانتصارات أو التراجع عن المراكز الأربعة الأولى مع نهاية المسابقة.

ولم يتم اعتماد اللائحة حتى الآن بسبب عدم عرضها على اللاعبين، حيث من المقرر أن يتم عرضها على اللاعبين عقب الانتهاء من إعدادها بعد عبور مواجهة الأهلي فى الأسبوع الـ13 من عمر مسابقة الدورى العام.