أخبار عاجلة

فيديو| الأرصاد تحذر: موجة غير مستقرة تضرب البلاد -
ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية -
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الدفاع القبرصي -
المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 12.25 مليار جنيه -
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم -
بدء انتخابات اليوم الأخير لاختيار نائب «أبو كبير» -
باوزا بعد إقالته: الأرجنتين ستتأهل للمونديال -
صدام ناري بين بايرن ميونيخ وريال مدريد -
8 الصبح - المخرج طارق العريان يكشف عن موعد عرض فيلم "الخلية" للفنان أحمد عز -
8 الصبح - الناقد السينمائي أمين أباظة يكشف شروط التقديم لمسابقة مهرجان الأسكندرية السينمائي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

المرور: حواجز حديدية بمحيط الإغلاق بطريق إسكندرية الزراعى منعا للحوادث

Google+ Print
المرور: حواجز حديدية بمحيط الإغلاق بطريق إسكندرية الزراعى منعا للحوادث المرور: حواجز حديدية بمحيط الإغلاق بطريق إسكندرية الزراعى منعا للحوادث

>كتب عبد الرحمن سيد

وضعت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور، حواجز حديدية بمحيط الإغلاق الجزئى لطريق إسكندرية الزراعى بسبب أعمال صيانة لفواصل معدنية لكوبرى بركة السبع فى الاتجاهين منعا لوقوع الحوادث المرورية، علما بأن تلك الأعمال تنفذها الشركة الوطنية للتشييد سامكو وسط انتشار للخدمات المرورية. 

وأكد مصدر أمنى أنه تم تعيين خدمات مرورية وعلامات إرشادية بمحيط الأعمال، بناء على توجيهات اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور، كما قامت الشركة المنفذة بوضع المساعدات الفنية الكافية، لتأمين منطقة الأعمال من إضاءة ومخاريط وطواحين ضوئية وفواصل حركة وعلامات إرشادية وتحذيرية.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365