التحقيق مع عنصرين ينتمون لداعش لتحريضهما ضد الدولة بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

تبدأ النيابة العامة اليوم الأحد، التحقيق مع عنصرين تم إلقاء القبض عليهما ينتمون إلى داعش وعثر بحوزتهما على مطبوعات تحرض ضد الدولة، حيث تمكن جهاز الأمن الوطنى بالمنيا من إحباط مخططات الجماعات الإرهابية التى تهدف لنشر الفوضى وتخريب منشآت الوطن .

تم ضبط 2 من أخطر العناصر الإرهابية المنتمين لتنظيم داعش الإرهابى قبل تنفيذهم إحدى العمليات الإرهابية وهم "م.ح" من مغاغة و"ا.م" من مطاى وعثر بحوزتهما على عدد من أجهزة الحاسب الآلى والتليفونات المحمولة التى تحوى على العديد من الأفكار والمطبوعات والإصدارات الخاصة بالتنظيم الإرهابى، بالإضافة لمراسلات بينهم وبين قيادات التنظيم بالداخل والخارج، علاوة على الخط الخاصة بتنفيذ عمليات عدائية بالبلاد تستهدف رجال الشرطة والجيش والمؤسسات الهامة بالدولة.