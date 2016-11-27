“الزراعة”:بعثة البنك الدولي توافق على مد أنشطة مشروع تطوير الري الحقلي لعام جديد

أعلن الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن بعثة البنك الدولي التي تزور مصر حالياً وافقت على مد انشطة مشروع تطوير الري الحقلي، لمدة عام جديد حتى نهاية يونيو 2017، وذلك للإنتهاء من تنفيذ باقي الأعمال الخاصة به.

وقال وزير الزراعة انه تم الاتفاق خلال اجتماعه وبعثة البنك على توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في جهاز تحسين الاراضي، و المصانع الحربية للاسراع من معدلات تنفيذ أعمال المشروع.

> وأشاد وزير الزراعة بالدور الفعال للبنك الدولي من خلال مشروعاته المنفذة بمصر، معرباً عن استعداده التام لتذليل اى عقبات تواجه تنفيذ المشروعات الخاصة بالبنك في مصر، والمتعلقة بالأنشطة الزراعية، و التنمية الريفية.

وأوضح فايد ان مشروع تطوير الري الحقلي ينفذ بقيمة 100 مليون دولار امريكي لتطوير المراوى في مساحة 200 ألف فدان بمحافظتى البحيرة و كفر الشيخ وذلك بالتعاون بين الحكومة المصرية و هيئة التعاون الفرنسية و الالمانية، لافتاً الى ان هناك تعاون أيضاً مع وزارة الموارد المائية و الري وبالتنسيق مع الشركات التابعة لوزارة الكهرباء لتحويل ماكينات الديزيل للعمل بالكهرباء.

وأشار الى أن ذلك المشروع يستهدف رفع كفاءة الرى الحقلي في اراضي الوادى والعمل على زيادة الإنتاج الزراعي، لافتاً الى انه يجرى تنفيذه وفقا للمخطط له بالرغم من مرور البلاد ببعض المعوقات مثل ارتفاع اسعار المواد التى يتم توريدها لتنفيذ المشروع من خلال القطاع الخاص و الموردين.