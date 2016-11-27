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وفد برلماني يغادر إلى لندن للرد على تقرير مجلس العموم حول الإخوان

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وفد برلماني يغادر إلى لندن للرد على تقرير مجلس العموم حول الإخوان وفد برلماني يغادر إلى لندن للرد على تقرير مجلس العموم حول الإخوان

مطار القاهرة الدولي

غادر مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأحد، الوفد البرلمانى المصرى من أعضاء جمعية الصداقة البرلمانية المصرية البريطانية، متوجها إلى لندن في زيارة تستغرق 5 أيام.

يضم الوفد 11 نائبًا هم أسامة هيكل، وداليا يوسف وأحمد السجينى، محمد السلاب، طارق الخولى، محمد زكريا محيى الدين، هالة أبو على، إنجى فهيم، إبراهيم حجازى، ياسمين أبو طالب، عبد الحميد الدمرداش، حيث تم إنهاء إجراءات سفرهم من استراحة كبار الزوار بالمطار علي الطائرة المتجهة الي لندن.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد المصري خلال زيارته مع رئيس مجلس العموم البريطانى، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية، وأعضاء مجلس العموم، لتوضيح وجهة النظر المصرية بشأن تقرير لجنة العلاقات الخارجية بمجلس العموم البريطانى ، الذى يبرئ جماعة الإخوان من العنف والإرهاب، وتسليمه تقرير البرلمان المصرى الذى يرد عليه ، ويوضح كل الحقائق والأسانيد حول تورط الإخوان فى أعمال عنف وإرهاب.

وسيلتقى الوفد البرلمانى المصرى مع الجالية المصرية فى لندن لإطلاعهم على آخر الأوضاع فى ، ومناقشتهم فيها، ومن المقرر أن تشهد الزيارة لقاءات مع مراكز الفكر والأبحاث البريطانية، وعشاء عمل مع إعلاميين متخصصين فى مجال السياحة تحديدًا، كما سيقوم الوفد بزيارة وجولة لأكبر مستشفى عامة بلندن، وسيرتدى أعضاء الوفد شارة برتقالية اللون تعبيرًا عن التضامن مع حملة العنف ضد المرأة ـ بحسب تصريحات النائبة داليا يوسف رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية البريطانية.

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