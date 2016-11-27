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اليوم.. انطلاق مؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات والتكنولوجيا تحت رعاية السيسي

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اليوم.. انطلاق مؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات والتكنولوجيا تحت رعاية السيسي اليوم.. انطلاق مؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات والتكنولوجيا تحت رعاية السيسي

الرئيس عبد الفتاح – أرشيفية

تنطلق اليوم الأحد، فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات “كايرو آي سي تي 2016” في دورته العشرين، وذلك خلال الفترة من 27 حتى 30 نوفمبر الجاري، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتقام الدورة لهذا العام تحت شعار Digital Disruption Era، وتنعقد بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، بمشاركة شركات المحمول “”فودافون”، و”أورانج”، و”اتصالات ”، و”المصرية للاتصالات”، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فضلا عن العديد من شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية والإقليمية والمحلية والبنوك.

وتشارك المصرية للاتصالات ضمن فعاليات معرض ومؤتمر “كايرو أي سي تي 2016” في نسخته العشرين، وتعد مشاركتها هذا العام هي الأهم في تاريخ الشركة.

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