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وزير الزراعة يستقبل ممثل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

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وزير الزراعة يستقبل ممثل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وزير الزراعة يستقبل ممثل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي – أرشيفية

استقبل الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور عبد الحق حنفى المدير القطرى لمكتب الصندوق الدولى للتنمية الزراعية “ايفاد”، بالقاهرة ممثلاً عن البعثة الاشرافية التى زارت مؤخراً لمتابعة تنفيذ أنشطة مشروع دعم القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف المصرى، والذي يتم تنفيذه بمحافظات بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، كفر الشيخ و البحيرة.

ومن جهته، أشاد وزير الزراعة بالدور الذي يقوم به الصندوق الدولى فى مصر، خاصة في مجالات محاربة الفقر و تحسين الدخل لصغار المزارعين ورفع مستواهم الاقتصادى و الاجتماعي، مؤكداً على عمق العلاقة بين مصر و الصندوق، بإعتباره أقرب المنظمات الدولية العاملة فى مجال التنمية الريفية لصغار المزارعين.
> وقال فايد انه تم الاتفاق مع الصندوق على تنفيذ مشروع جديد في منطقة سيوة بمحافظة مطروح، لافتاً الى انه بعثة الصندوق تفقدت هذه المنطقة، لافتاً الى ان ذلك المشروع سيساهم في توسيع الرقعة الزراعية، وسيعيد لها الحياة، حيث من المقرر ان يكون ذلك المشروع زراعي و انتاج حيواني، فضلاً عن الجانب السياحي الريفي الذي يمتاز به.

ومن جانبه أشاد عبدالحق بالجهود التي بذلتها وزارة الزراعة من أجل إنجاح مشروع دعم القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف المصري، وتذليل العقبات التى واجهته خاصة فيما يتعلق بمشاكل الصرف من برنامج التنمية الزراعية، حيث تم رفع السقف الأئتمانى لطلبات السحب من 1,250 مليون دولار الى 4 مليون دولار مما سيؤدى الى صرف القروض المقدمة من برنامج التنمية الزراعية تلبية لطلبات الجمعيات الزراعية والمستفيدين الصغار بما يساهم في رفع دخولهم.

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