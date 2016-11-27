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الأرصاد:طقس متقلب من الثلاثاء وحتى الجمعة وأمطار غزيرة على معظم الأنحاء

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الأرصاد:طقس متقلب من الثلاثاء وحتى الجمعة وأمطار غزيرة على معظم الأنحاء الأرصاد:طقس متقلب من الثلاثاء وحتى الجمعة وأمطار غزيرة على معظم الأنحاء

>كتب ــ محمد محسوب

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المنتظر أن تتعرض البلاد اعتبارا من مساء يوم الثلاثاء المقبل لطقس غير مستقر تبلغ ذروته يومى الخميس والجمعة.

 

وأضاف عبد العال، فى بيان للهيئة اليوم، أنه من المتوقع أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على معظم أنحاء الجمهورية يصاحبها سقوط للأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية للبلاد المطلة على البحر المتوسط وعلى محافظات الوجه البحرى والقاهرة حتى سيناء، وأمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على محافظات شمال الصعيد، يصاحب ذلك انخفاض فى درجات الحرارة ونشاط للرياح، والتى تزيد من الإحساس ببرودة الطقس وإلى إضطراب فى حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، محذراً من الشبورة الكثيفة فى الصباح الباكر على معظم الطرق يومى الاثنين والثلاثاء القادمين.

 

وناشد عبدالعال كل المحافظين للمحافظات المعنية بتوقعات حدوث سوء الأحوال الجوية فيها باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الأثار السلبية الناجمة عن سقوط الأمطار الغزيرة، مؤكداً "سوف يتم تأكيد هذا البيان بشكل يومى منتظم من خلال النشرات الجوية التى تقوم الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية بإذاعتها من خلال جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، ويمكن الاتصال بالهيئة للاستفسار عن حالة الطقس المتوقعة على مــــــدار ال 24 ساعة على التليفون الآتى  24646721 ".


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