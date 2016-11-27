ابتكار عقار جديد لعلاج أضرار المخ الناتجة عن الإصابة بالسكتة الدماغية

لندن (أ ش أ )

نجح علماء بريطانيون فى تطوير دواء جديد يمكنه الإسهام فى تخفيض عدد خلايا المخ التى تتعرض للتدمير بسبب الإصابة بالسكتة الدماغية، فضلا عن المساعدة فى علاج الأضرار التى لحقت بها نتيجة الإصابة بالسكتات الدماغية الناجمة عن الانخفاض الشديد فى تدفق الدم إلى المخ، الذى يعد أحد الأسباب الرئيسية للوفاة، فضلا عن العجز.

توصل العلماء بجامعة "مانشتر" فى المملكة المتحدة، إلى أن القوارض التى تعرضت للإصابة بالسكتات الدماغية وتم علاجهم بواسطة العقار، موضع البحث، المضاد للالتهابات الذى يعتمد على وقف استجابة مستقبلات بروتين "أنترلوكين -1 (IL-1RA، إلى فعاليته ليس فقط فى وقف عملية موت خلايا المخ من جراء الإصابة بالسكتات الدماغية، بل عمل على تعزيز نمو خلايا عصبية جديدة.. كما يعتقد أن الخلايا الجديدة يمكنها أيضا استعادة وظائف مراكز المخ التى تعرض للتلف والضرر بفعل السكتة الدماغية.

وشدد العلماء - فى سياق النتائج المتوصل إليها والمنشورة فى عدد نوفمبر من مجلة" المخ: السلوك والحصانة " - على قدرة هذا الدواء التجريبى ليس فقط على علاج الأضرار الأولية التى تلحق بخلايا المخ، بل أيضا المساعد فى إصلاح الخلايا ذاتها على المدى الطويل من خلال توليد خلايا دماغية جديدة.