أستراليا: ارتفاع حصيلة ضحايا عاصفة ضربت ولاية فيكتوريا إلى 6 قتلى

أعلنت حكومة ولاية “فيكتوريا” الأسترالية اليوم الأحد ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة القوية الذى ضربت مدينة “ملبورن” مؤخرا إلى ستة قتلى.

وذكرت شبكة “يورونيوز” الأوروبية أن الأمطار الغزيرة والرياح القوية التى صاحبت العاصفة تسببت فى زيادة عدد حبوب اللقاح فى الجو وهو الأمر الذى أسفر عن إصابة آلاف الأشخاص بأزمات صدرية ونقلهم إلى المستشفيات لتلقى العلاج.

وقالت السلطات الصحية فى ولاية “فيكتوريا” أنه لا يزال هناك مرضى فى وحدات العناية المركزة فى مدينة “ملبورن” بينهم ثلاثة فى حالات حرجة، مشيرة إلى أن المستشفيات بالمدينة عالجت آلاف الأشخاص.

أ ش أ