الأرصاد:طقس متقلب من الثلاثاء وحتى الجمعة وأمطار غزيرة على معظم الانحاء

كتب محمد محسوب

قال الدكتور أحمد عبد العال ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إنه من المنتظر أن تتعرض البلاد إعتبارا من مساء يوم الثلاثاء المقبل لطقس غير مستقر تبلغ ذروته يومي الخميس والجمعة .

واضاف عبدالعال ، فى بيان للهيئة اليوم ، أنه من المتوقع أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على معظم أنحاء الجمهورية يصاحبها سقوط للأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية للبلاد المطلة على البحر المتوسط وعلى محافظات الوجه البحرى والقاهرة حتى سيناء وأمطار خفيفه إلى متوسطة الشده على محافظات شمال الصعيد يصاحب ذلك إنخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح والتى تزيد من الأحساس ببرودة الطقس وإلى إضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط ، محذراً من الشبورة الكثيفه في الصباح الباكر على معظم الطرق يومي الإثنين والثلاثاء القادمين.

وناشد عبدالعال ، كل المحافظين للمحافظات المعنيه بتوقعات حدوث سوء الأحوال الجوية فيها بإتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الأثار السلبية الناجمه عن سقوط الامطار الغزيرة .، مؤكداً " سوف يتم تأكيد هذا البيان بشكل يومي منتظم من خلال النشرات الجوية التى تقوم الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية بإذاعتها من خلال جميع وسائل الأعلام المقروء والمسموع والمرئي ، و يمكن الإتصال بالهيئة للأستفسار عن حالة الطقس المتوقعة على مــــــدار ال 24 ساعة على التليفون الأتي 24646721 ".