6 مباريات متتالية تؤجل تجديد عقد باسم مرسى بالزمالك

كتب عمرو جاب الله

استقر مجلس إدارة الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، على تأجيل مفاوضات التجديد لباسم مرسى مهاجم الفريق الكروى لحين الانتهاء من ضغط مباريات الدورى الممتاز، حتى لا يتشتت ذهن اللاعب، حيث يرتبط الفريق بـ6 مباريات متتالية أمام دجلة والداخلية وأسوان وبتروجت والاتحاد السكندرى والأهلي.

وردّ إسماعيل يوسف، مدير الكرة بالزمالك، على أمر تأجيل المفاوضات مع باسم مرسى قائلاً: "ما زال أمامنا 6 أشهر فى الموسم الحالى وفى عقد النادى مع اللاعب.. وباسم مرسى سيوقع للزمالك دون أى شروط وليس لدينا أى نوع من القلق حول ما يتردد أنه يمكنه التوقيع لأى ناد فى يناير المقبل فنعلم جيداً مدى حبه للنادى".

فى هذا الشأن، قال مهاب العربى وكيل أعمال باسم مرسى، إن اللاعب بالفعل تركيزه ينصب على المشاركة فى مباريات فريقه، وإنه يقدر جيداً ما فعله النادى من أجله كثيراً، وكان آخرها حضور مرتضى منصور رئيس النادى لحفل زفافه وفى حالة عدم احترافه سيكون الخيار الأول والأخير بقائه فى الزمالك.