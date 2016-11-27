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سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 27/11/2016 بالمصنعية

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سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 27/11/2016 بالمصنعية سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 27/11/2016 بالمصنعية

اليوم في ، حيث استقرت المعدن النفيس في محلات الصاغة في بداية تعاملات اليوم الأحد 27-11-2016، حيث بدأت تعاملات اليوم بنفس الأسعار السابقة، التي شهدت استقرار عيار 24 عند 580 جنيه، مقابل 660 جنيه لعيار 21.

جاء ذلك الاستقرار بسبب ثبات أسعار الدولار في البنوك لعدة أيام متتالية، حيث من المفترض أن تتغير أسعار الأصفر مع التغير العالمي، إلا أن الأجواء المصرية تختلف عن ذلك في ارتباطها أساسا بسعر الدولار، سواء في البنوك أو السوق السوداء.
سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 27/11/2016

نتابع أسعار الذهب في مصر في سوق الذهب ومحلات الصاغة، ونتمنى أن تعود قيمة الذهب إلى وضعها الطبيعي وعودة النشاط في محلات الصاغة مرة أخرى، حيث توجد حالة من الركود في أسعار المعدن النفيس في مصر نتيجة ضعف السيولة المادية مع الارتفاعات المتكررة في الأسعار.

        سعر الذهب عيار 18: 497 جنيه.
        سعر الذهب عيار 21: 580 جنيه.
        سعر الذهب عيار 24: 662 جنيه.
        سعر الجنيه الذهب: 4680 جنيه.
        سعر أوقية الذهب: 1188 دولار.

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