اليوم.. الإسماعيلي يخشى صحوة طنطا بالدورى

كتبت لبنى عبد الله

تختتم، اليوم الأحد، منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدورى العام، ففى الثالثة إلا ربع عصراً يستضيف الإسماعيلي نظيره طنطا على استاد الإسماعيلية فى مواجهة يطمح الدراويش فيها بالظفر بنقاطها الثلاثة بعد الأداء المتميز فى الجولة الماضية أمام الزمالك والتى انتهت بالتعادل السلبى.

ويحتل الإسماعيلي المركز العاشر فى جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، برصيد 13 نقطة، بعد 3 انتصارات و4 تعادلات و3 هزائم بينما يقبع طنطا فى المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط بعد فوزين وتعادل و7 هزائم، وحقق الفريق فوزاً مهما فى الجولة العاشرة على الإنتاج الحربى بهدف دون رد.

ومن جانبه طالب أشرف خضر، المدير الفنى للدراويش، لاعبى الفريق بالفوز على طنطا وحصد الثلاث نقاط؛ لتعزيز مركز الفريق بالدوري، مؤكداً ضرورة احترام المنافس الذى أظهر لاعبوه روحا قتالية عالية، فى مبارياتهم الأخيرة بالدوري؛ لتفادى العودة مرة أخرى لدورى الدرجة الثانية.

فيما قال خالد عيد المدير الفنى لطنطا إن فريقه يحتاج بشدة للفوز على الدراويش للتقدم إلى الأمام فى جدول ترتيب أندية الدورى الممتاز، مشيرا إلى أن الفوز سوف يمنح الفريق الثقة لتقديم مباريات جديدة بعد سلسلة الهزائم التى من بها الفريق على مدار 6 أسابيع.