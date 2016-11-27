"تعليم البرلمان" ترحب بمبادرة تدريس مادة حقوق الإنسان: ضرورى لخلق جيل واعٍ

كتب مصطفى السيد

رحب عدد من أعضاء البرلمان بالمبادرة التى أعلنتها لجنة حقوق الإنسان بتدريس مادة حقوق الإنسان فى جميع المراحل التعليمة، وأكد أعضاء لجنة التعليم أن المبادرة جيدة، ويمكن صياغة مادة وتدريسها للمراحل التعليمة المختلفة.

قال النائب سامى هاشم عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، إن المبادرة التى أعلنتها لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بتدريس مادة حقوق الإنسان بجميع المراحل التعليمية جيدة، ولكنها تدرس فى مناهج التعليم العالى بالجامعات المصرية.

وأضاف عضو لجنة التعليم والبحث العلمى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه يمكن تطبيق المقترح بتدريس مادة حقوق الإنسان فى مراحل التعليم الأساسى، موضحًا أنه يمكن صياغة وتلخيص مادة لحقوق الإنسان وتدريسها للمراحل التعليمية الأساسية.

كانت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أعلنت عن مبادرة جديدة تقضى بإعداد مادة جديدة تسمى "التربية الوطنية وحقوق الإنسان"، يتم تدرسيها بجميع مراحل التعليم الأساسى والعالى.

قال النائب عبد الرحمن البرعى وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، إن وجود مادة لتدريس حقوق الإنسان بالمراحل التعليمية المختلفة أمر ضرورى، لإعداد مواطن مصرى ينتمى لوطنه، مشيرًا إلى أن المبادرة التى أطلقتها لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان بتدريس مادة حقوق الإنسان يمكن ضمها لمادة التربية الوطنية.

وأضاف وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه يمكن الاستفادة من الدول التى تدرس المادة وتطبيقها فى المراحل التعليمية، لأن قيم المواطنة انخفضت بصورة كبيرة فى الآونة الأخيرة، موضحًا أنه يمكن أن يكون هناك فصل ثابت فى مادة التربية الوطنية يدرس فيه حقوق الإنسان.

أكد النائب جمال عباس عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن المبادرة التى أعلنت عنها اللجنة بإعداد مادة لحقوق الإنسان تدرس فى المراحل التعليمية المختلفة، الهدف منها هو تعريف الطالب فى المراحل الأساسية حقوقه وواجباته تجاه الوطن، مشيرًا إلى أن تدريس مادة لحقوق الإنسان شىء ضرورى، لخلق جيل على وعى بحقوق الإنسان.

فيما اعترض النائب إبراهيم حجازى عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، على تدريس مادة حقوق الإنسان، مضيفًا أن هناك موادًا أهم يجب على الطلاب دراستها خاصة فى المراحل التعليمة الأولى كمادة للأخلاق والتربية الوطنية.