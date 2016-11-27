أمير القصيم يلتقي أهالي البكيرية.. الخميس

الأمير د. فيصل بن مشعل

يلتقي صاحب السمو الملكي الأمير د. فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، مساء يوم الخميس المقبل، مع أهالي محافظة البكيرية، في لقاء مفتوح تنظمه لجنة الأهالي بالمحافظة، ويقام بمركز الملك عبدالله الحضاري.

وبهذه المناسبة، قدم محافظ البكيرية م. صالح بن عبدالعزيز الخليفة، شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة، بمناسبة تفضله بالموافقة على اللقاء بالأهالي، مشيراً إلى مشاعر الفرح الغامرة لأبناء البكيرية، مضيفاً أن الجميع عرف سموه بأنه رجل الميدان والعمل الجاد المتواصل لخدمة هذه المنطقة وأبنائها، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، وهذا شيء ليس مستغرباً على رجل يحمل العلم والأدب والثقافة.

كما قدم رئيس لجنة أهالي البكيرية، رئيس اللجنة المنظمة للقاء، الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم الحديثي، شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي أمير منطقة القصيم، على رعاية هذا اليوم الغالي على أهالي البكيرية واللقاء بهم، متمنياً من الله العلي القدير أن يمتع سموه بثوب الصحة والعافية، مؤكداً في حديثه لـ"الرياض" أن الدعوة عامة لأبناء محافظة البكيرية للقاء بسمو أمير المنطقة وللاستماع لتوجيهاته الكريمة.

م. صالح الخليفة

الشيخ عبدالرحمن الحديثي