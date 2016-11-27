5 معلومات عن مباراة الأهلي والنصر للتعدين اليوم الأحد 27 / 11 / 2016

كتب فتحى الشافعى

يواجه الأهلي فريق النصر للتعدين مساء اليوم، الأحد، على ملعب أسوان ضمن الجولة الـ11 للدورى العام، ويعرض "اليوم السابع" 5 معلومات عن هذه المباراة فى السطور التالية:

1- موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة فى الثامنة من مساء اليوم، الأحد، على استاد أسوان، وتنقلها قنوات "on sport" والنيل للرياضة على الهواء مباشرة.

2- حكام المباراة

يدير المباراة تحكميا كل من: محمود عاشور وأحمد حسام طه وعمر فتحى، وأشرف أبو النور حكماً رابعاً.

3- ترتيب الأهلي والنصر للتعدين فى الدورى

يحتل الأهلي المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى برصيد 26 نقطة، ويحتل وصافة البطولة بفارق نقطة واحدة عن فريق المقاصة متصدر الجدول، فيما يحتل النصر للتعدين المركز الأخير برصيد 5 نقاط.

4- غياب غالى ومتعب من قائمة المباراة

يتواصل غياب حسام غالى للإصابة عن قائمة الأهلي وينضم إليه كل من صبرى رحيل وصالح جمعة وعمرو السولية للإصابة، كما يغيب أحمد فتحى للإيقاف، فيما يغيب كل من عماد متعب جون أنطوى ومحمد حمدى زكى لأسباب فنية.

5- فوز "وحيد" للتعدين

لم يحقق فريق النصر للتعدين أى فوز هذا الموسم سوى مرة واحدة عندما هزم أسوان، ويتولى أسامة عرابى نجم الأهلي السابق مسئولية تدريب الفريق الصعيدى حالياً.