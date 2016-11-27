قبل مواجهة النصر للتعدين.. 4 غيابات مؤثرة و4 أوراق رابحة بالأهلي

أسماء عمر

يستضيف استاد أسوان اليوم الأحد مباراة النادى الأهلي والنصر للتعدين فى الثامنة من مساء، فى الجولة الحادية عشرة للدورى الممتاز، حيث يبحث الفريق الأحمر بقيادة مدربه حسام البدري عن تحقيق الفوز والنقاط الثلاثة، من أجل العمل على مواصلة الانفراد بصدارة جدول ترتب الدوري العام فى الكرة المصرية، والعمل على منافسة مطارده المباشر نادى مصر المقاصة الذى يعتبر منافس الأهلي على المركز الأول فى الأسابيع الماضية، فى حين أن النصر للتعدين يبحث عن تحقيق الفوز، والهروب من المراكز الأخيرة من جدول الترتيب. ويواجه الأهلي مشكلة الغيابات المؤثرة للاعبى الفريق، سواء للإصابة أو الإيقاف.

1. ثلاث غيابات للإصابة

يغيب عن الفريق كل من حسام غالي وعمرو السولية لاعبى خط الوسط بالفريق، بما يشير إلى وجود أزمة فى خط المنتصف ستواجه الفريق. ويغيب عن الفريق أيضا صالح جمعة بعد تألقه مع الفريق فى مباراته الأخيرة أمام طلائع الجيش، وقدرته على صناعة هدف مميز لعبد الله السعيد، لتصبح البدائل الجاهزة غير متاحة أمام حسام البدري المدير الفني للفريق.

2. غياب للإيقاف

يغيب عن الفريق أحمد فتحى قائد الجبهة اليمني للإيقاف، بعد حصوله على الإنذار الثالث فى المباراة الأخيرة أمام طلائع الجيش. ويمتلك الأهلي 4 أوراق رابحة ومؤثرة برزت بشكل واضح فى مباراة طلائع الجيش.

- مؤمن زكريا

العائد بقوة بعد هدفه الأخير فى طلائع الجيش والذى اختير كأفضل هدف فى الأسبوع العاشر ضمن مسابقة الدورى، بالإضافة لقيمة هذا الهدف للفريق، حيث كان فاتحة عبور الأهلي من الطلائع بثلاثة أهداف نظيفة، بالإضافة لقيمته بالنسبة للاعب الذى عانى من انتقادات كثيرة خلال الفترة الماضية على الأداء وإضاعة الفرص السهلة.

- أجاى

ويحاول أجاى إثبات وجوده ضمن التشكيل الأساسي للأهلي بقوة خاصة بعد الأهداف التى أحرزها فى المبارايات الأخيرة وكان آخرها هدفه فى طلائع الجيش.

- شريف إكرامي

بعد تصديه لضربة الجزاء التى تقدم لها أحمد عيد عبد الملك لاعب طلائع الجيش كان إكرامي نقطة تحول اللقاء وساهم بشكل كبير فى حصد الأهلي لثلاث نقاط مهمة فى مشواره نحو البطولة ليحافظ إكرامى على نظافة شباكه للمباراة الثالثة على التوالى ويسعى إكرامى للحفاظ على نظافة شباكه ليحقق رقما قياسيا فى "الكليين شيت".

- عبد الله السعيد

ويستعيد عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق مستواه تدريجيا وبعد هدفه الأخير من تسديدة رائعة لم يستطع حارس الطلائع سوى مشاهدتها تتهادى فى شباكه، ليسعى معها السيعد لإحراز مزيد من الأهداف لينافس على صدارة هدافى الدورى التى يتصدرها أحمد الشيخ لاعب الأهلي المعار إلى نادى مصر المقاصة.