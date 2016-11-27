خلى بالك من سن الخمسين.. يتطلب احتياطات صحية ونظام غذائى

كتبت آلاء الفقى

ذكر تقرير نشره الموقع الهندى"بولد سكاى" أن الاقتراب من سن الخمسين يتطلب المزيد من الاحتياطات والتغيرات الصحية، فقد حان الوقت الحفاظ على أنواع الطعام الذى تتناوله، والقيام ببعض التغيرات فى حياتك والانتباه إلى العادات الغذائية التى يتم تناولها.

وفقا للتقرير يجب أن يكون هناك تغيرات فى نمط الحياة والتى تشمل الآتى: الإكثار من تناول الأطعمة الصحية كالخضروات والفاكهة وممارسة التمرينات الرياضية، لأن عند الاقتراب من عمر الخمسين هناك قدرا كبيرا من التغيرات الجسدية والنفسية التى يمكن أن تحدث فى الجسم، وهذه التغيرات قد تؤثر على جميع أجهزة الجسم، ومن الأفضل البدء فى اتخاذ بعض الإجراءات السريعة، لأن فى هذا السن يكون هناك زيادة فى فقدان العضلات واختلاف كبير فى إعادة توزيع الدهون فى الجسم قد تتحول إلى دهون صعبة ينتج عنها السمنة المفرطة، لذا يجب تناول الأطعمة الصحية للحفاظ على وزن الجسم وصحة جيدة.

وفى هذا الصدد حسب ما جاء فى التقرير أن عند اقتراب الشخص من عمر الخمسين، تزداد فرصة الإصابة بالسمنة التى ينتج عنها الإصابة بالعديد من الأمراض والمشاكل الصحية منها أمراض القلب والسكر .