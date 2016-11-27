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اليوم.. الطلائع يسعى للعودة للانتصارات أمام الانتاج الحربى

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اليوم.. الطلائع يسعى للعودة للانتصارات أمام الانتاج الحربى اليوم.. الطلائع يسعى للعودة للانتصارات أمام الانتاج الحربى

>كتبت لبنى عبد الله

فى الخامسة عصراً يستضيف طلائع الجيش نظيره الإنتاج الحربى على استاد جهاز الرياضة العسكرى، ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدورى العام، فى مواجهة عسكرية خالصة، يطمح فيها الفريقان لتعديل مسارهما بجدول الدورى، لاسيما بعد أن منى الطلائع بهزيمته الأولى فى المسابقة فى الجولة الماضية بالخسارة من الأهلي بثلاثية دون رد، وخسر الإنتاج أيضاً من طنطا ليتأزم موقفه ويصارع على النجاة من الهبوط.

 

ويحتل الطلائع المركز السابع فى جدول الدورى برصيد 16 نقطة من 9 مباريات، فاز الفريق فى 4 مواجهات وتعادل فى مثلها وخسر مرة واحدة، ولديه مباراة مؤجلة مع الزمالك، فيما يحتل الإنتاج المركز الرابع عشرة برصيد 6 نقاط من 9 مواجهات فاز فى واحدة وتعادل فى 3، وتلقى 5 هزائم ولديه لقاء مؤجل مع الزمالك أيضا.


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