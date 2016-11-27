تأكيد حكم سجن أحمد عز ثلاث سنوات .. و15 ألف جنيه تنقذه من السجن

رفضت محكمة جنح مدينة نصر المعارضة المقدمة من الفنان أحمد عز على الحكم بحبسه ثلاث سنوات بتهمة سب وقذف والتشهير بالفنانة زينة، وأيدت حكم أول درجة "الصادر غيابيا"، وبادر محامي عز بسداد 15 ألف جنيه كفالة لوقف تنفيذ الحكم، لحين صدور "القرار النهائي" من محكمة الاستئناف، علما بأن عز مجبر على حضور الجلسة القادمة بنفسه، وعليه أن يدخل قفص المتهمين وفقا للإجراءات المتبعة، وإذا تم رفض الاستئناف سيودع السجن فورا.

وكانت محكمة جنح مدينة نصر –أول درجة- قضت بحبس الفنان أحمد عز 3 سنوات غيابيا بتهمة السب والقذف والتشهير بالفنانة زينة، وكفالة 15 ألف جنيه، بعدما نسب اليه اتهامه لها بتزوير شهادات ميلاد توأمها ونسبهما إليه، واستخدام محررات مزورة، وهو ما اعتبرته المحكمة تشهيرا وسبقا وقذفا بحقها بعد صدور حكم نهائي من محكمة الأسرة بإثبات نسب التوأم لعز.

وأمام أحمد عز فرصة أخيرة لا تتجاوز 10 أيام ليتقدم فريق دفاعه بطلب استئناف على الحكم، وفور تحديد موعد للجلسة سيتوجب مثوله أمام هيئة القضاء، وأمامه ثلاثة خيارات إمام الحكم بقبول الاستئناف والبراءة أو قبول الاستئناف وتخفيف الحكم بالحبس ليصبح عام أو أثنين، أو رفض الاستئناف نهائيا وحينها سيتم إلقاء القبض على عز داخل قاعة المحكمة وترحيله لمصلحة السجون لتنفيذ العقوبة، ويمكنه بعد صدور الحيثيات تقديم استشكال لوقف تنفيذ العقوبة.