مجدداً ماريا كاري تقع في فخ الـ"فوتوشوب"

يبدو أن النجمة العالمية ماريا كاري Mariah Carey لم تتعلم من أخطائها السابقة في ما يتعلق بالـ"فوتوشوب"، فقد أثارت ضجّة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن نشرت صورة جديدة لها على أحد صفحاتها، بعد أن لجأت إلى بعض التقنيات لتظهر نحيفة.

وقد تلقت ماريا، التي تظهر في الصور وهي تحمل الحلوى، ردات فعل سلبية من متابعيها، حيث بدا واضحاً استخدامها برنامج الفوتوشوب في الصورة من خلال التواء المرآة والتواء الخزانة .

وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرّض فيها ماريا لهذا الموقف، إذ سبق أن خدعت جمهورها منذ أكثر من عام باستخدام مبالغ فيه لبرنامج "الفوتوشوب" على غلاف ألبومها الجديد، حيث بدت وهي في سن الـ46 على غلاف ألبومها #1 To Infinity وكأنها ما تزال في العشرينات من عمرها، وقد بدا خصرها غاية في النحافة، وكذلك ساقاها وعنقها، وذراعاها.

ومن المعروف أنّ ماريا خسرت جسدها المثالي خلال السنوات الماضية، خاصة بعد أن أصبحت أمّاً وأنجبت توأميها من زوجها السابق نيك كانون Nick Cannon.

يُذكر أن ماريا كاري انفصلت مؤخّراً عن حبيبها رجل الأعمال جيمس باكر بعد شجار دار بينهما على متن يخت خاصّ في اليونان، ثم تطوّر الشجار حتى استدعى تدخّل مرافق النجمة.

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