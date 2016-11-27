أخبار عاجلة

8 الصبح - الناقد السينمائي أمين أباظة يكشف شروط التقديم لمسابقة مهرجان الأسكندرية السينمائي -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعليق د/أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي على تطبيق مصر لإجراءات قانون الطوارئ -
بالفيديو.. سميح ساويرس: «الجونة للإسكواش» ضمن أهم البطولات العالمية -
8 الصبح - رئيس الجالية المصرية فى فرنسا يكشف كيف يتم تطبيق قانون الطوارئ فى فرنسا -
8 الصبح - تقرير يوضح تطبيق بنود قانون الطوارئ فى فرنسا وأمريكا وبلجيكا -
مواد البناء: وضع استراتيجية لمضاعفة حجم صادرات القطاع خلال 3 سنوات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

المنتج سعيد الناصري لـ سيدتي نت :انتظروا مدينة للإعلام قريباً في الدارالبيضاء

Google+ Print

الأحد 27-11-2016 01:39

بعد أقلّ من 3 أعوام، سيكون الممثل والمنتج سعيد الناصري قد حقق حلم تشييد "مدينة الإعلام"، التي كانت إلى حدود الـ10 أعوام الماضية فكرة صغيرة آمن بها، وتحوّلت مع مرور الأيام إلى حلم كبير، أراد من خلاله مشاركة بعض الجهات المستثمرة والمتحمسة للفكرة بأن يصبح للمغرب مشروع إعلامي ضخم، حدّد الناصري لـ "سيدتي-نت" تكلفته في حدود الـ70 مليار سنتيم.

وسيشكل المشروع مركزأ ثقافياً وإعلامياً، بالإضافة إلى فندق مصنف وقاعات خاصة بالعروض السينمائية ومعهد لتدريب الإعلاميين ومكاتب خاصة وستوديوهات، إلى جانب مرافق ستحفز المبدعين وشركات الإنتاج للاستثمار في مدينة الإعلام، خصوصاً أن موقعها هو في مدينة الدارالبيضاء التي تعدّ العاصمة الاقتصادية للمغرب بما في ذلك من مؤشر نجاح قوي لرجال الأعمال لأجل البحث عن فضاء في مدينة الإعلام، التي ستجد فيها القنوات الإذاعية والتلفزيونية العربية والعالمية مكاناً مريحاً للتواصل والعمل.

كما ستسهم مدينة الإعلام، التي تعدّ مشروعاً طموحاً ومتفرداً، حسب الناصري، في أن تتحول إلى فضاء واحد يجمع بين مختلف الفاعلين والعاملين في مجال الفن والثقافة والإعلام.

وفي هذا الصدد، ذكر الناصري أنّ مدينة الإعلام المغربية أصبحت تثير اهتمام وفضول العديد من الشركات المستثمرة والعاملة في الحقل الإعلامي والفني، مؤكداً أنّ رهان الانتهاء من العمل لن يتعدّى الـ3 أعوام على أبعد تقدير .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي