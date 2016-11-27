المنتج سعيد الناصري لـ سيدتي نت :انتظروا مدينة للإعلام قريباً في الدارالبيضاء

بعد أقلّ من 3 أعوام، سيكون الممثل والمنتج سعيد الناصري قد حقق حلم تشييد "مدينة الإعلام"، التي كانت إلى حدود الـ10 أعوام الماضية فكرة صغيرة آمن بها، وتحوّلت مع مرور الأيام إلى حلم كبير، أراد من خلاله مشاركة بعض الجهات المستثمرة والمتحمسة للفكرة بأن يصبح للمغرب مشروع إعلامي ضخم، حدّد الناصري لـ "سيدتي-نت" تكلفته في حدود الـ70 مليار سنتيم.

وسيشكل المشروع مركزأ ثقافياً وإعلامياً، بالإضافة إلى فندق مصنف وقاعات خاصة بالعروض السينمائية ومعهد لتدريب الإعلاميين ومكاتب خاصة وستوديوهات، إلى جانب مرافق ستحفز المبدعين وشركات الإنتاج للاستثمار في مدينة الإعلام، خصوصاً أن موقعها هو في مدينة الدارالبيضاء التي تعدّ العاصمة الاقتصادية للمغرب بما في ذلك من مؤشر نجاح قوي لرجال الأعمال لأجل البحث عن فضاء في مدينة الإعلام، التي ستجد فيها القنوات الإذاعية والتلفزيونية العربية والعالمية مكاناً مريحاً للتواصل والعمل.

كما ستسهم مدينة الإعلام، التي تعدّ مشروعاً طموحاً ومتفرداً، حسب الناصري، في أن تتحول إلى فضاء واحد يجمع بين مختلف الفاعلين والعاملين في مجال الفن والثقافة والإعلام.

وفي هذا الصدد، ذكر الناصري أنّ مدينة الإعلام المغربية أصبحت تثير اهتمام وفضول العديد من الشركات المستثمرة والعاملة في الحقل الإعلامي والفني، مؤكداً أنّ رهان الانتهاء من العمل لن يتعدّى الـ3 أعوام على أبعد تقدير .