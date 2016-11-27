مقتل 25 من تنظيم "داعش" و3 انتحاريين بصلاح الدين شمالى العراق

بغداد أ ش أ

تمكنت قوة تابعة لقيادة عمليات صلاح الدين، السبت، من قتل 25 إرهابيًا من تنظيم "داعش" فى قرية "الخانوكة"، وحررت موقعين من قبضة مسلحى التنظيم.

وقال قائد عمليات صلاح الدين الفريق جمعة عناد سعدون - فى تصريح صحفى - إنه بناء على معلومات وردت حول وجود ثلاثة إرهابيين يرتدون أحزمة ناسفة فى قضاء الشرقاط شمالى صلاح الدين، نجحت قوة من قسم مكافحة متفجرات صلاح الدين وشرطة الشرقاط فى قتل الإرهابى الأول، بينما أدى انفجار حزامه الناسف إلى مقتل الاثنين الآخرين.

كما عثرت قوات تابعة للقيادة على مخزن للعبوات الناسفة يحتوى على 63 عبوة ناسفة محلية الصنع، وأنفاق كان عناصر التنظيم يستخدمونها فى قرية الخانوكة تم تفجيرها من قبل سرية "هندسة ميدان" بالقيادة.

على صعيد آخر، بلغ عدد العوائل العراقية العائدة من النزوح 124 ألفا و39 عائلة لمحافظة صلاح الدين بعد تدقيق موقفهم الأمنى فى خلية استخبارات القيادة، حيث وصل إلى مدينة تكريت 37 ألفا و252 عائلة، وإلى المجمع السكنى لقضاء الدور 2728 عائلة، وقضاء الدور 5942 عائلة، والبوعجيل 4608 عائلة، والبوطعمة 4948 عائلة، وقضاء الشرقاط 18 ألفا و786 عائلة، وشمال قضاء بيجى 49 ألفا و775 عائلة.