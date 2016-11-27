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أخبار سوريا..مقتل قائد الحملة العسكرية للقوات السورية على حى مساكن هنانو

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أخبار سوريا..مقتل قائد الحملة العسكرية للقوات السورية على حى مساكن هنانو أخبار سوريا..مقتل قائد الحملة العسكرية للقوات السورية على حى مساكن هنانو

>دمشق /أ ش أ/

ذكرت قناة "سكاى نيوز" بالعربية، أمس السبت، أن قائد الحملة العسكرية للقوات الحكومية السورية على حى مساكن هنانو، المقدم وائل تفوح، لقى مصرعه خلال الاشتباكات الدائرة على القسم شمالى شرقى الحى، والتى انتهت بسيطرة الجيش السورى على المنطقة بشكل كامل.

 

وأضافت القناة أن العمليات العسكرية شهدت أيضا مقتل القيادى فى ميليشيات "النمر" التابعة للعقيد سهيل الحسن وشادى سميح الكردي، ومجموعة من العناصر الأخرى.

 

بدوره، ذكر الإعلام السورى الرسمى أن الجيش وفر ممرا آمنا لنحو 150 شخصا للخروج من مساكن هنانو وأظهرت صور مجموعة من الناس داخل مركز استقبال قالت وسائل الإعلام إنهم سكان تم إجلاؤهم.

 

وكانت وكالة الأنباء السورية، أعلنت - فى خبر عاجل - أن الجيش السورى سيطر على أكبر أحياء المعارضة وهو مساكن هنانو والمنطقة المحيطة بها فى مدينة حلب.


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مصر 365

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