أخبار عاجلة

فيديو| الأرصاد تحذر: موجة غير مستقرة تضرب البلاد -
ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية -
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الدفاع القبرصي -
المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 12.25 مليار جنيه -
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم -
بدء انتخابات اليوم الأخير لاختيار نائب «أبو كبير» -
باوزا بعد إقالته: الأرجنتين ستتأهل للمونديال -
صدام ناري بين بايرن ميونيخ وريال مدريد -
8 الصبح - المخرج طارق العريان يكشف عن موعد عرض فيلم "الخلية" للفنان أحمد عز -
8 الصبح - الناقد السينمائي أمين أباظة يكشف شروط التقديم لمسابقة مهرجان الأسكندرية السينمائي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"بكرى" يطالب الخارجية بالاحتجاج على الدعوة الأوروبية لمناقشة قانون الجمعيات

Google+ Print
"بكرى" يطالب الخارجية بالاحتجاج على الدعوة الأوروبية لمناقشة قانون الجمعيات "بكرى" يطالب الخارجية بالاحتجاج على الدعوة الأوروبية لمناقشة قانون الجمعيات

>كتب – مايكل فارس

طالب  النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، وزارة الخارجية المصرية بالاحتجاج على دعوة الاتحاد الأوروبى لعدد من نواب البرلمان لمناقشة قانون الجمعيات الأهلية الجديد، مضيفاً: يجب أن يكون هناك رد قوى من البرلمان والدولة المصرية، لمساعى التدخل فى الشأن الداخلى والسعى لتحريض النواب ضد قانون هدفه حماية الأمن القومى المصرى.

 

وأضاف بكرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن دعوة الاتحاد الأوروبى لعدد من النواب لحضور اجتماع لمناقشة قانون الجمعيات الأهلية الجديد، تدخل فى الشأن الداخلى المصرى وتحريض سافر ضد القانون، معتبرًا ذلك تهديداً لمجلس النواب المصرى، قائلاً: "لا يجب تهديد المجلس بمثل هذه المواقف واستقطاب بعض النواب".

 

وتابع بكرى: لا أعرف رد فعل الزملاء الذين وجهت لهم الدعوة، ولكن هناك علامات استفهام على الاتحاد الأوروبى، ونطلب من كافة الزملاء أن يكون مجلس النواب هو بيتنا الذى نناقش فيه القوانين دونما الدعوة إلى ندوات يدعو لها النواب خارج إطار المجلس، ففارق كبير بين أن يدعو نائب إلى ندوة وأن ينظم بعض النواب دعوة للنقاش.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365