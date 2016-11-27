«تعليم الزلفي» ينقل الدروس إلى منازل الطلاب

شرعت شعبة مصادر التعلم بتعليم الزلفي عبر قاعة التعليم الافتراضية بنقل الدروس العلمية واللغة الانجليزية والرياضيات من ثانوية طيبة لاثنين من طلاب المدرسة المتغيبين لفترة بسبب إجراء عمليات جراحية يتطلب معها البقاء في المنزل لعدة أسابيع، في خطوة هي الأولى من نوعها على مستوى المملكة.

وأوضح أمين المصادر بمدرسة الفيصلية الابتدائية مدير القاعة الافتراضية محمد الدويش، أن هذه الفكرة انبثقت من لقاء سابق مع مشرف المصادر، حيث تم التنسيق مع إدارة المدرسة، وعقد ورشة عمل للمعلمين عن كيفية ربط الدروس ونقلها عبر القاعة بسهولة للطلاب المجازين مرضيا، لكي يبقوا على تواصل مع معلميهم وزملائهم.

ومن جانبه، أوضح مدير التجهيزات المدرسية عبدالعزيز العثمان، أن الهدف من هذه البادرة هو ربط الطالب بمدرسته وزملائه دون انقطاع في حال تغيبه بعذر، والاستفادة من الإمكانات التقنية المتوفرة بالمدارس، مشيراً إلى أن القاعة في عامها الثالث، وتقدم للميدان خدماتها المتواصلة على مدار العام، ويستفاد منها في نقل اللقاءات والندوات والمحاضرات المختلفة مع إمكانية التفاعل صوتا وكتابة، وكذلك تنفيذ الدورات التدريبية لأمناء وأمينات المصادر على مدار العام من خلال استقطاب المدربين من داخل المملكة وخارجها لتقديم الدورات وهم في أماكنهم، مما يسهم في توفير الوقت والمال والجهد الذي يتطلبه التدريب المباشر.