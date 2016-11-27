تسريع الإجراءات المرتبطة بالقضايا بين هيئة الادعاء وصحة القصيم

بحث مدير الشؤون الصحية بمنطقة القصيم مطلق الخمعلي، مع رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة القصيم الشيخ مساعد السيف، تسريع إجراءات القضايا الجنائية المرتبطة بالشؤون الصحية بالمنطقة، بهدف تسهيل وتسريع إجراءات هيئة التحقيق والادعاء العام، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد بينهما في مقر هيئة الادعاء العام والتحقيق في مدينة بريدة.

وفي بداية اللقاء، رحب الشيخ السيف بالخمعلي والوفد المرافق له، حيث تم عقد الاجتماع الذي من شأنه تسريع الإجراءات المرتبطة بالقضايا الجنائية التي لها علاقة بالشؤون الصحية، وإصدار التقارير الطبية وتشريح الجثامين وتسهيل أدوار المحققين، إضافة إلى إيجاد منسقين بين الشؤون الصحية والهيئة، وبحث تفعيل الربط الإلكتروني، ومراجعة بعض آليات العمل التي تسهم في توفير الوقت وإنجاز العمل.

من جانبه، أكد مدير الشؤون الصحية بمنطقة القصيم، بأن هذه الزيارة تهدف إلى التواصل مع فريق العمل بهيئة التحقيق والادعاء العام، وتذليل أي عوائق قد تواجه العمل، مبينا بأن صحة المنطقة، بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير د. فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، حريصة على التناغم والتعاون مع الجهات الحكومية في تسهيل جميع الإجراءات، الأمر الذي ينعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين.