وزير الزراعة: برنامج لتخصيص «التحلية» وطرح فرص استثمارية أمام القطاع الخاص

كشف وزير البيئة والمياه والزراعة م. عبدالرحمن الفضلي عن برنامج لتخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للوصول إلى مضاعفة كمية المياه المحلاة المنتجة خلال السنوات الـ15 المقبلة، للمواءمة مع الطلب المتزايد على المياه, وطرح عدد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص من خلال المساهمة في بناء المحطات المستقبلية, مؤكدا بان مؤسسة تحلية المياه تعتمد في ذلك على سنوات من الخبرة في إشراك القطاع الخاص في بناء وتملك وتشغيل محطات التحلية منذ العام 2003م.".

وكان الوزير "الفضلي" قد افتتح "البارحة" أعمال ملتقى الاستثمار في المياه، بمشاركة أكثر من 350 خبيرا ومختصا دوليا ومحليا في مجال الاستثمار ومجالات تطوير وتنفيذ مشاريع المياه، وذلك مساء السبت في قاعة الأمير سلطان في فندق الفيصلية بالرياض .

ولفت الى ان الملتقى يُعنى بالفرص الواعدة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، ونستشرف من خلاله بتفاؤل السعي لتحقيق رؤية المملكة (2030) من خلال العمل على استدامة الموارد والازدهار الاقتصادي عبر الشراكات والاستثمارات الاستراتيجية الناجحة بين القطاعين العام والخاص".

وخلال حفل الافتتاح, سلم "آلن بيكسي" العضو المحكم لمنظمة جينيس، "تحلية المياه" شهادتين في سجلات قياسية من موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعد تحقيقها الرقم القياسي لأكبر منشأة لانتاج مياه البحر المحلاة في العالم، وكذلك احتضان المملكة لأكبر محطات تحلية مياه البحر في العالم، " وهي محطة رأس الخير لتحلية المياه وإنتاج الكهرباء" .

من ناحية اخرى قال م.عبدالله العبدالكريم، نائب محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للتخطيط والتطوير، رئيس اللجنة التنفيذية للملتقى: "ان ملتقى الاستثمار في المياه يأتي في إطار الحراك الذي يشهده قطاع المياه في المملكة تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة الرامية لإيجاد نقاط تواصل غاية في الاهمية بين مختلف المهتمين بالاستثمار في هذا القطاع من القطاع الحكومي والمستثمرين والمطورين والمقاولين والمشغلين والمصنعين ومقدمي الخدمات من اجل التطوير والتحسين المستمر لخدمات المياه المقدمة للمواطن ".

وشهد الملتقى توقيع عقود اتفاقيات تعاون لعدد من الجهات المعنية بتطوير قطاع المياه.

وزير الزراعة م.عبدالرحمن الفضلي