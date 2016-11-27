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«الهلال الأحمر» يرفع جاهزيته لمواجهة الأمطار

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«الهلال الأحمر» يرفع جاهزيته لمواجهة الأمطار «الهلال الأحمر» يرفع جاهزيته لمواجهة الأمطار

رفعت الإدارة العامة لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض، جاهزية فرقها الإسعافية تحسبًا لوقوع أي طارئ، وأعدت الإدارة خطة طوارئ، خاصة تحسبا لهطول الأمطار والتقلبات الجوية، إضافة إلى استدعاء الفرق الإسعافية الإضافية.

وبين المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض عبدالله نايف المريبض، أن الإدارة العامة بالمنطقة رفعت جاهزيتها لإمكان استدعاء الفرق الإسعافية الإضافية حسب ما يستدعي الموقف، بالإضافة إلى الفرق الإسعافية المناوبة داخل مدينة الرياض وفرقة طبية متقدمة (فريق الاستجابة المتقدمة).

وأوضح المريبض أنه تم العمل على تنفيذ الخطة المتبعة في موسم الأمطار والتقلبات الجوية في كل عام، على أن يكون توجيه الفرق بحيث تعمل بعض الفرق كفرق جوالة على الطريق واماكن التجمع والتنزه تحسبًا لوقوع أي طارئ ولسرعة الاستجابة والانطلاق إلى أي موقع.

وأشار إلى أنه تم رفع جاهزية الفرق الإسعافية الخارجية بالمحافظات والطرق المؤدية لها خلال أوقات الذروة المتمثلة في أوقات الأمطار وازدحام المتنزهين للاستمتاع بهذه الأجواء، موضحًا أنه سيتم استمرار هذا التأهب حسب المتبع في كل مواسم خلال موسم الأمطار والتقلبات الجوية.

وأهاب المريبض بجميع المواطنين والمقيمين بإتباع تحذيرات وتعليمات السلامة الصادرة من الجهات المختصة، لاسيما في حال هبوط الأمطار وضعف الرؤية وكذالك حالات الانزلاق في الطرق وفي حال وجود اي طارئ لا تتردد دائمًا بالاتصال بعمليات الهلال الأحمر على الرقم الموحد 997 وكذلك يجب على المتنزهين بمناطق التجمع والمتنزهات والطرق المؤدية لها بأخذ الحيطة والحذر والتماشي مع تحذيرات الدفاع المدني، متمنيًا السلامة للجميع.

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