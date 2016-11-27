انجراف مركبة ووفاة سائقها في الرياض

باشرت فرق الدفاع المدني بالرياض، أمس، حادثة انجراف مركبة داخل مياه واد يجري بفعل الأمطار بالقرب من مطار الملك خالد.

وأوضح الرائد محمد الحمادي المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الرياض، أن غرفة التحكم والتوجيه للإدارة العامة للدفاع المدني تلقت بلاغاً عن الحادثة ظهر أمس، حيث عثر الغواصون والمنقذون على شخص عالق داخل المركبة المغمورة بالمياه، فانتشله رجال الدفاع المدني، حيث اتضح أنه فارق الحياة.

وقال إن مواطنين ومقيمين تواجدوا بالقرب من الحادثة بذلوا جهوداً لإنقاذ الغريق لحظة وقوع الحادثة، مشيراً إلى تسليم ملف الحادثة لشرطة المطار لاستكمال إجراءات التحقيق.

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