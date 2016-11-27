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ضبط تاجر سلع غذائية بحوزته 9 أطنان زيت مجهول المصدر بعين شمس

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ضبط تاجر سلع غذائية بحوزته 9 أطنان زيت مجهول المصدر بعين شمس ضبط تاجر سلع غذائية بحوزته 9 أطنان زيت مجهول المصدر بعين شمس

>كتب عبد الله محمود

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملات موسعة، استهدفت التجار القائمين على تخزين السلع الاستراتيجية والحيوية وإعادة بيعها للمستهلك بأسعار مرتفعة، وذلك بقصد إحكام الرقابة على القطاعات التموينية والتجارية، لتحقيق الاستقرار بالأسواق، ومكافحة كل صور الغش التجارى والمتابعة الميدانية الدقيقة لحركة السلع بالأسواق.

وأسفرت الحملات عن ضبط "يحيى" 30 سنة تاجر سلع غذائية، حيث تم ضبطه وبحوزته 9 أطنان زيت مجهول المصدر وغير مصحوب بأية مستندات تدل على مصدره بقصد طرحه بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.


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