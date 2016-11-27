مدرب المنتخب: لا يعيبنا الاعتماد على "صلاح" والحضرى "الحارس التاريخى"

كتب عمرو جاب الله

أكد أسامة نبيه مدرب المنتخب الوطنى، أنه لا يعيب الجهاز الفنى للفراعنة الاعتماد على محمد صلاح نجم روما الإيطالى، قائلاً: "مفيش منتخب أو نادى فى العالم عنده لاعب مميز ولا يستغله فإن لم نحسن استغلال ميزة كل لاعب فهذا هو العيب.. ولو سباليتى فى روما بيشتغل على صلاح يبقى روما صلاح؟.. طب الريال رونالدو؟ صلاح عنده مهارة وسرعات لا بد من استغلالها وكذلك تريزيجيه".

أضاف نبيه خلال استضافته بقناة النهار رياضة مع الإعلامى كريم شحاتة: أنه سيتم استغلال مميزات جميع اللاعبين مثل طارق حامد والننى وعلى جبر وأحمد حجازى وأحمد دويدار وكذلك محمد عبد الشافى لصالح المنتخب، موضحاً أنه لا توجد أزمة مع باسم مرسى مهاجم الزمالك وكذلك حسام غالى لاعب الأهلى قائلاً: "لو كنا فى حاجة لغالى سنرسل لاستدعائه".

أوضح "نبيه" أن المنتخب يعانى من نقص فى مركز المساك والمهاجم الصريح والظهير الأيسر، مشدداً أنه كان يتمنى الابتعاد عن غانا وأوغندا فى أمم إفريقيا المقبلة ولكن فى النهاية سيأخذ الجهاز الفنى كل مرحلة بشكلها لتحقيق أهدافه وعن عصام الحضرى قال :"الحارس التاريخى قدوة ومثل يحتذى به".