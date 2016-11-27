موعد مباريات اليوم الأحد 27/11/2016 والقنوات الناقلة

كتبت لبنى عبد الله

تختتم اليوم الأحد منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدورى العام ،حيث تقام 4 مواجهات هى الأهلي مع النصر للتعدين والإسماعيلي مع طنطا والداخلية مع إنبى والطلائع مع الإنتاج الحربى.

موعد مباراة الإسماعيلى مع طنطا

يستضيف النادى الإسماعيلى نظيره طنطا على استاد الإسماعيلية فى تمام الثالثة إلا ربع عصر اليوم الأحد.

موعد مباراة إنبى مع الداخلية

يلتقى فريق إنبى نظيره الداخلية على استاد بتروسبورت فى تمام الخامسة عصر اليوم الأحد.

موعد مباراة الطلائع مع الإنتاج الحربى

يواجه فريق طلائع الجيش نظيره الإنتاج الحربى على استاد جهاز الرياضة العسكرى فى تمام الخامسة عصر اليوم الأحد.

موعد مباراة النصر للتعدين مع الأهلي

يلاقى فريق النصر للتعدين نظيره الأهلي على استاد أسوان فى تمام الثامنة والنصف مساء اليوم الأحد.

القنوات الناقلة

تنقل مباريات اليوم الأحد قنوات نايل سبورت وأون سبورت.