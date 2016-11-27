خادم الحرمين يرعى مؤتمر الأدباء السعوديين الخامس.. اليوم

يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- مساء اليوم مؤتمر الأدباء السعوديين الخامس في مدينة الرياض، تحت عنوان "الأدب السعودي ومؤسساته: مراجعات واستشراف ما بين (1400 - 1437هـ / 1980 - 2016م ).

وثمّن وزير الثقافة والإعلام د. عادل الطريفي الرعاية الملكية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله - لمؤتمر الأدباء السعوديين الخامس؛ مبيناً أنه سيتم خلال المؤتمر تكريم ثلاث من المؤسسات التي خدمت الأدب العربي وهي: مجلة المنهل، كرسي الأدب السعودي في جامعة الملك سعود وأثنينية عبدالمقصود خوجة، كما سيتم تكريم أربعة عشر شاعراً أصدروا أول دواوينهم قبل عام 1400هـ، وما زالوا على قيد الحياة، وسيناقش الباحثون عبر عنوان المؤتمر الأدب السعودي ومؤسساته: مراجعات واستشراف 67 ورقة عمل تتناول عدة محاور، ويقام خلال فترة انعقاد المؤتمر معرض مصاحب لعدد من المؤسسات الثقافية ودور النشر، ومعرض تشكيلي للفنانين السعوديين.

ثلاث عشرة جلسة تتضمن ستاً وستين ورقة

ويشتمل برنامج حفل افتتاح المؤتمر بمركز الملك فهد الثقافي على السلام الملكي، القرآن الكريم، كلمة اللجنة العلمية، كلمة المكرمين، فيلم عن المكرمين، كلمة معالي وزير الثقافة والإعلام د. عادل بن زيد الطريفي يليه عرض أوبريت لغة الضاد فيما تنطلق الجلسات غداً بفندق مداريم كراون على فترتين صباحية ومسائية وتختتم مساء الأربعاء بتوصيات المشاركين.

وتضم قائمة المكرّمين في مؤتمر الأدباء السعوديين الشعراء الذين صدرت دواوينهم قبل عام 1400هـ، كل من: سعد البواردي وصدر ديوانه الأول «أغنية العودة» 1961م، وأحمد الصالح (مسافر) وصدر ديوانه الأول «عندما يسقط العراف» عام 1398هـ، ود. عبدالعزيز خوجة وزير الثقافة والإعلام الأسبق سفير خادم الحرمين الشريفين بمملكة المغرب الذي صدر ديوانه الأول «حنانيك» عام 1477م، ود. زاهر الألمعي بديوانه «الألمعيات» 1391هـ، وعبدالله باشراحيل الذي صدر ديوانه الأول «معذبتي» عام 1398هـ، وسعد الحميدين عن ديوانه الأول «رسوم على الحائط» عام 1977م، ومعيض البخيتان الذي صدر ديوانه الأول «الهجير» عام 1398هـ، ومحمد الشبل عن ديوانه الأول «نداء السحر» 1399هـ، وعبدالله الحميد الذي صدر ديوانه الأول «أمل الجريح» 1397هـ، وعبدالرحمن العشماوي الذي صدر ديوانه الأول «إلى أمتي» 1400هـ.

تكريم أربعة عشر شاعراً ومؤسسات خدمت الأدب العربي

كما ستضم قائمة المكرّمات في مؤتمر الأدباء السعوديين؛ الشاعرات اللاتي صدرت دواوينهن الأولى قبل عام 1400هـ وما زلن على قيد الحياة، وهن: سلطانة السديري صاحبة أول ديوان شعري نسائي في منطقة الخليج وهو ديوان «عبير الصحراء» 1376هـ، وفوزية أبو خالد وقد صدر ديوانها الأول «إلى متى يختطفونك ليلة العرس» في عام 1975م، ومريم البغدادي صاحبة ديوان «عواطف نسائية» الذي صدر عام 1400هـ.

هذا وسيشتمل برنامج الفعاليات على ثلاث عشرة جلسة تتضمن ستاً وستين ورقة عمل عبر عنوان المؤتمر الأدب السعودي ومؤسساته: مراجعات واستشراف ومحاوره المختلفة، وأمسية شعرية يشارك فيها عدد من الشعراء من مناطق المملكة.

د. عادل الطريفي