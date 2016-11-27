القبض على ثمانية متورطين في قتل الجندي الرشيدي

الشهيد عبدالله الرشيدي

ألقت الجهات الأمنية القبض على قاتل الجندي أول بالقوات المسلحة عبدالله بن ناصر بن مضحي الرشيدي، وسبعة آخرين لعلاقتهم بالقضية.

وصرّح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بأنه وبالإشارة إلى جريمة إطلاق النار التي تعرض لها الجندي أول الرشيدي، وهو يقود سيارته الخاصة على الطريق الدائري في مدينة تبوك، صباح الأحد الموافق 20/2/1438هـ، ونتج عنها استشهاده، فإنه وبتوفيق من الله، تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هوية الجاني والقبض عليه، وذلك في يوم الأربعاء الموافق 23/2/1438هـ، ويدعى هايل بن زعل بن محمد العطوي -سعودي الجنسية-، وضبط بندقية رشاش ثبت من خلال الفحوص المعملية أنها السلاح الذي استخدم في الجريمة، كما ألقي القبض على سبعة أشخاص آخرين لعلاقتهم بالقضية.

وقد أقر الجاني المذكور تحقيقياً بتبنيه فكر "داعش" الإرهابي، وارتكابه جريمته استجابة لدعوة التنظيم باستهداف العسكريين، وما تزال التحقيقات مستمرة معه ومع بقية الموقوفين في هذه القضية، وسوف يعلن عما يستجد في حينه.

الإرهابي هايل العطوي