ولي ولي العهد يلتقي رئيس الشيشان

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في قصر العزيزية أمس، فخامة الرئيس رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب وزير الدفاع فهد العيسى، والوفد المرافق لرئيس الشيشان. وكان الرئيس رمضان بن أحمد قديروف وصل مساء أمس، إلى المنطقة الشرقية في زيارة للمملكة. وكان في استقبال فخامته لدى وصوله مطار قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي في الظهران صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي اللواء الطيار الركن الأمير تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، والسفير الروسي لدى المملكة أوليغ اوزيروف، ومندوب عن المراسم الملكية، وعدد من المسؤولين.عقبها، غادر فخامة رئيس جمهورية الشيشان المنطقة الشرقية متوجهاً للمدينة المنورة، حيث كان في وداع فخامته بمطار قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي في الظهران وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، والسفير الروسي لدى المملكة أوليغ اوزيروف، ومندوب عن المراسم الملكية، وعدد من المسؤولين.

الأمير محمد بن سلمان والرئيس رمضان قديروف خلال اللقاء