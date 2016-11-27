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الملك: كل مواطن وكل جزء من الوطن محل اهتمامي ورعايتي

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الملك: كل مواطن وكل جزء من الوطن محل اهتمامي ورعايتي الملك: كل مواطن وكل جزء من الوطن محل اهتمامي ورعايتي

الأحساء - صالح المحيسن، الجبيل - إبراهيم الغامدي

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أن كل مواطن في بلادنا وكل جزءٍ من أجزاء وطننا الغالي هو محل اهتمامه ورعايته، وشرف خادم الحرمين في قصر هجر بالأحساء بعد ظهر أمس، حفل استقبال أهالي المحافظة. وقال الملك في كلمة ضافية "إن الأمن في الأوطان من أجل النعم، فلا تنمية ولا علم ولا حضارة بلا أمن، وينبغي الاستمرار في تكاتف الجهود للمحافظة على هذه النعمة والتوعية بأهميتها، وإننا على ثقة بقدرات المواطن السعودي، ونعقد عليه -بعد الله- آمالاً كبيرة في بناء وطنه، والشعور بالمسؤولية تجاهه". وأكد خادم الحرمين "أن رؤية المملكة 2030 التي تبنيناها تستهدف إعادة هيكلة الدولة، ورفع أداء مؤسساتها، وتنويع مصادر الدخل، ورفع إنتاجية المجتمع، وعلينا جميعاً أن نسعى لإنجاحها"، وشدد -حفظه الله- أن المملكة ولله الحمد والمنة منذ تأسيسها إلى اليوم تسير بكل ثبات على خطى النمو والتطور مع التمسك بعقيدتها وثوابتها.

لا تنمية ولا حضارة بلا أمن ولابد من تكاتف الجهود للمحافظة على هذه النعمة

وألقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، كلمة قال فيها "إن وجودكم اليوم بين أبنائكم في هذه المحافظة الغالية وأنتم تدشنون مشاريع التنمية ما هو إلا رد وافي على المشككين في لحمة أبناء هذه الوطن واستمراراً لمسيرة التنمية والعطاء فيه".

عقب ذلك تشرف أهالي محافظة الأحساء بالسلام على خادم الحرمين -حفظه الله-. ثم شرّف الملك سلمان مأدبة الغداء المعدّة بهذه المناسبة.

خادم الحرمين يرعى حفل تدشين ووضع حجر الأساس لعدد من مشروعات الإسكان بالأحساء

ورعى خادم الحرمين، في قصر هجر بالأحساء أمس، حفل تدشين ووضع حجر الأساس لعدد من مشروعات وزارة الإسكان بالمحافظة، وتفضل الملك بتسليم عدد من المواطنين مفاتيح مساكنهم الجديدة. إلى ذلك يرعى الملك سلمان -حفظه الله- بعد غد الثلاثاء الحفل الكبير الذي تقيمه الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وشركة (سابك)، وشركات القطاع الخاص، حيث سيتفضل -أيده الله- بتدشين عدة مشروعات ضخمة صناعية وتنموية في مدينة الجبيل الصناعية، بتكلفة إجمالية تجاوزت 23 مليار ريال.

الملك سلمان يسلم مواطناً مفتاح سكنه الجديد ضمن مشروعات الإسكان بالأحساء

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