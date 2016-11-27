لجنة التضامن بالبرلمان تبحث اليوم تنقية بطاقات التموين

كتب – مايكل فارس

تعقد لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، اليوم الأحد، اجتماعاتها لبحث تنقية بطاقات التموين، وتستأنف الاجتماعات غدًا الاثنين.

ومن المقرر أن يحضر وزراء التموين والتضامن لبحث المقترحات الخاصة بإجراءات الحماية الاجتماعية، وذلك عقب القرارات التى اتخذها المهندس شريف إسماعيل، بتنقية بطاقات التموين، وحذف الأسماء المكررة كحالات الوفيات والمسافرين للخارج، كما يبحث الاجتماع كل السبل المتعلقة بوصول الدعم إلى مستحقيه بعد الإجراءات الاقتصادية، التى اتخذتها الحكومة بتحرير سعر الصرف وتحريك أسعار الوقود.