اليوم.. الحكم على رجل أعمال حرر "شيك بدون رصيد" لصالح الفنانة ماجدة

كتب أحمد الجعفرى

تنطق اليوم الأحد، محكمة جنح أول أكتوبر برئاسة المستشار محمد عامر، بالحكم على رجل الأعمال "أحمد.ش"، لاتهامه بتحرير شيك بدون رصيد لصالح الفنانة ماجدة الصباح.

ترافع عن المتهم شعبان سعيد المحامى، والذى قال أمام هيئة المحكمة، إن موكله استأجر مجموعة مطاعم وبرجولات خاصة بالفنانة ماجدة لمدة 7 سنوات، وطلب منها مد مدة التعاقد بينهما، لرغبته فى تجديد تلك المطاعم وتشطيبها بمبالغ مالية قدرها 6 ملايين جنيهه، فوافقت على ذلك مقابل تحريره إيصالات أمانة، لضمان قيامه بتلك التشطيبات.

وأضاف "سعيد"، وافق موكلى على تحرير تلك الإيصالات، وبعد الانتهاء من التشطيبات طلب من الفنانة ماجدة أن تعيد له الإيصالات، ولكنها رفضت متعللة باختفاء تلك الشيكات وفقدانها، وأعطته ورقة تفيد بأنه فى حالة ظهور تلك الشيكات فى أى وقت من الأوقات فهى ملغاة، إلا أن موكله فوجئ بتحريك شيك ضده بقيمة 600 ألف جنيه.

وتابع "سعيد" مرافعته أمام هيئة المحكمة، أن موكله أظهر الورقة التى أعطته له ماجدة الصباح بعدما حركت ضده الشيكات، وفوجئ بأن تلك الورقة تم تزويرها من قبل ماجدة وابنتها وزوج ابنتها للنصب عليه، من أجل استرداد المطاعم.