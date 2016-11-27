منصور بن زايد وعمر البشير يبحثان العلاقات الثنائية

بحث سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة، العلاقات الثنائية القائمة بين الإمارات والسودان، وأهمية تعزيزها، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

جاء ذلك عقب وصول الرئيس السوداني إلى البلاد مساء أمس، في زيارة رسمية إلى الدولة، حيث كان في استقباله لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، حيث رحب سموه، في قاعة كبار الزوار بالرئيس عمر البشير، والوفد المرافق وتبادلا الأحاديث الودية.

وجرت للرئيس السوداني مراسم استقبال رسمية، حيث صافح كبار مستقبليه على أرض المطار، واستعرض ثلة من حرس الشرف، التي اصطفت لتحيته. وكان في الاستقبال معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل رئيس بعثة الشرف المرافقة للرئيس السوداني، وحميد النيادي نائب مدير مكتب وزير شؤون الرئاسة.