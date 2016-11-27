مبادرة «إلى جنات الخلد يا راشد» تواصل عطاءها خلال العام المقبل

تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، أعلنت مبادرة «إلى جنات الخلد يا راشد» استدامتها واستمرارها للعام المقبل بحزمة من الحملات سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقاً، جاء ذلك خلال استقبال سلطان بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، لأعضاء فريق المبادرة، بفندق أبراج الإمارات بدبي، مثمناً جهودهم المبذولة في إنجاح حملات المبادرة التي نفذتها خلال العام الجاري.

وأكد بن سليم دعمه لجهود الفريق واستدامة المبادرة للعام القادم واستمرار نشاطاتها وعطائها، كما وقع على كتاب إنجازات المبادرة في عامها الأول والذي تم إهداؤه لسمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم.

وشارك أعضاء فريق المبادرة، جمارك دبي ممثلة بمركز عمليات ميناء راشد، بإدارة مراكز جبل علي الجمركية، في احتفالاتها بالذكرى الخامسة والأربعين لقيام الاتحاد، التي نظمتها صباح الخميس الماضي، معبرين عن اعتزازهم بدولة الإمارات تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، معربين عن فخرهم بانتمائهم للمبادرة الكريمة.

وبدأ الحفل بالسلام الوطني وتحية العلم، ثم تم عرض فقرات ثقافية، إلى جانب مجموعة من الفعاليات التراثية الفنية، وإلقاء أبيات شعرية في حب الوطن من قبل موظفي المركز، كما نظمت عدد من المسابقات والجوائز القيمة، وبهذه المناسبة رفع الفريق خالص التهاني للقيادة الحكيمة.

حملات

وأشارت نادية غريب البسطي ضابط أول تخليص بمركز خدمة العملاء بميناء راشد، منسقة المبادرة من جمارك دبي، إلى أن المبادرة نفذت حزمة من الحملات الإنسانية والخيرية، في عامها الأول وهي رحلة العمرة لـ 70 شخصاً، وافتتاح مركزين لتحفيظ القرآن الكريم يحملان اسم الفقيد، في مدرستي أم سقيم النموذجية للتعليم الأساسي بجميرا، ومدرسة حصة بنت المر للتعليم الأساسي الحلقة الأولى في منطقة الجافلية، بالإضافة إلى حملة صدقاتنا إليكم، وعيدية اليتيم، وحقيبة اليتيم، وكسوة العيدين، وسقيا العمال.

بدورها، قالت خلود المهيري نائب رئيس نادي سيدات الإمارات والمهن الحرة، منسقة المبادرة من مكتب زعبيل، إن المبادرة تعتزم الاستمرار في فتح أبواب الخير المتعددة، وتقديم المزيد من حملات الخير، مشيرة إلى أن المبادرة تجسد معاني الرحمة والإحسان إلى موتانا، الذين توفاهم الله وصاروا إلى جواره تعالى، كما أنها ترجمة صادقة خالصة لوجه الله قولاً وفعلاً، وتقدمت بخالص شكرها لكل يد أسهمت في هذه المبادرة مباركة كل جهد سعى إلى تحقيقها.

وقالت بدرية حسن إبراهيم منسقة الشؤون المالية للحملة: إن المبادرة تثلج صدورنا ورأينا في ثناياها الخير والإحسان، حيث انطلقت منها حملات عدة بدأت بأداء شعيرة العمرة، وتوالت بعدها حملات أخرى تصب كلها في الدعوة بالرحمة والمغفرة بإذن الله تعالى لموتانا.