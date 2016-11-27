سلطان بن زايد يعزي في وفاة أطفال العين الثلاثة

قدم سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، واجب العزاء في وفاة الأطفال حصة سعيد خليفة بنت زاهرة الخييلي ومحمد مبارك خليفة بن زاهرة الخييلي وسلطان محمد سلطان الفاضلي الدرمكي، الذين توفوا إثر حادث أليم في مدينة العين وذلك خلال الزيارة التي قام بها سموه عصر أمس إلى مجلس العزاء المقام في منطقة النايفة في مدينة العين.

كما قدم العزاء إلى جانب سموه عدد كبير من المواطنين والمقيمين، حيث عبروا جميعاً عن خالص عزائهم وصادق مواساتهم في المصاب الجلل سائلين الله العلي القدير أن يلهم أهل الأطفال المتوفين الصبر والسلوان والرضاء بقضاء الله وقدره.