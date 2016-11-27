سعود بن صقر: القيادة تسعى جاهدة لتحقيق حياة كريمة للمواطنين

أشاد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بما تحقق من مبادرات إسكانية طموحة للمواطنين بفضل التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة التي تسعى جاهدة لتحقيق حياة كريمة لشعب دولة الإمارات.

جاء ذلك عقب قيام سموه ومعالي الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، بوضع حجر الأساس لمشروع مجمع بطين السمر السكني بإمارة رأس الخيمة وذلك بحضور الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي وأعضاء مجلس إدارة البرنامج وعدد من مديري الدوائر والمسؤولين في الإمارة.

وقال سموه: إن ذلك يتمثل جلياً في المشاريع الإسكانية الضخمة التي يتبناها برنامج الشيخ زايد للإسكان ومبادرات صاحب السمو رئيس الدولة والجهود المبذولة من قبل المسؤولين في وزارة تطوير البنية التحتية وفي مقدمتهم معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج زايد للإسكان وفريق العمل المتميز الذي قام بالإشراف على إخراج هذا المشروع إلى حيز التنفيذ والذي من شأنه أن يسهم في تحديث الخدمات الأساسية في الإمارات عامة وإمارة رأس الخيمة خاصة.

وأكد سموه أن الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات تستهدف من إطلاق مثل هذه المبادرات توفير المسكن المناسب لفئة وشريحة واسعة من المواطنين لرفع المعاناة التي تقع على كاهلهم نتيجة تشييد المساكن ولتتحقق بذلك رؤية القيادة الحكيمة في جعل المواطن على سلم أولوياتها وتقديم أفضل الخدمات له وتوفير مقومات الحياة الكريمة له ولأفراد أسرته.

ثناء

كما أثنى صاحب السمو حاكم رأس الخيمة على الجهود التي يبذلها برنامج الشيخ زايد للإسكان والهادفة إلى تحقيق الاستقرار الأسري لمختلف الأسر المواطنة بالدولة، مؤكداً أن المشاريع الإسكانية تسهم في تعزيز التلاحم والترابط الأسري في المجتمع وصولاً إلى الهدف الأسمى المتجلي في إسعاد المواطنين.

وقال سموه بهذه المناسبة إن السعي الحثيث للقيادة الرشيدة والحكيمة في إحلال رؤيتها المستقبلية محل التنفيذ بخصوص التنمية المستدامة لوطننا وتوفير كافة متطلبات أبناء الوطن وحرصها الدائم على التطوير المستمر وفق خطط استراتيجية بناءة وضعها صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، والتي أولت تنفيذ خطط التنمية الشاملة والاستثمار في العنصر البشري وبناء الإنسان وتثقيفه أولوية قصوى مستهدفة تنشئة أجيال واعدة قادرة على مواكبة متطلبات العصر والتفاعل الإيجابي مع التحديات من أجل الارتقاء بالوطن والمواطن.

وأكد سموه أن ما تحقق من إنجازات باهرة على أرض الوطن وما تبوأته دولتنا من مراكز متقدمة بين مصاف الدول يوجب علينا جميعاً العمل بإخلاص وجد للحفاظ على المكتسبات التي تحققت والمضي قدماً في طريق الريادة والتميز بخطوات واثقة ورؤى واضحة.

وكانت مراسم حفل وضع حجر الأساس قد بدأت بوصول صاحب السمو حاكم رأس الخيمة إلى منطقة بطين السمر، حيث كان في مقدمة مستقبليه معالي الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي والمهندسة جميلة الفندي مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان.ثم بدأت مراسم تدشين المشروع بعزف السلام الوطني تلاه كلمة تعريفية حول المشروع ثم قام سموه بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية لوضع حجر الأساس وتم وضع حجر الأساس إيذاناً بافتتاح العمل بهذا المشروع.

جميلة الفندي: «زايد للإسكان» يراعي ويطبق أعلى معايير الجودة

كشفت المهندسة جميلة الفندي مدير عام البرنامج، عن أن المجمع يقع بجانب شارع الشيخ محمد بن زايد بعد مخرج رقم 122 بالاتجاه إلى إمارة رأس الخيمة ويضم المشروع 354 مسكناً سيتم بناؤه على مساحة تقدر بـ 396.480 متراً مربعاً بمنطقة بطين السمر الأولى وتبلغ تكلفته الإجمالية 330 مليون درهم ومدة تنفيذه تبلغ 33 شهراً، حيث يتوقع تسليم المشروع في بداية عام 2019.

نماذج

وأشارت الفندي إلى أن المجمع يضم خمسة نماذج سكنية منها 20 نموذجاً بطابق أرضي يضم غرفتي نوم على مساحة 201 متر مربع و48 نموذجاً لمسكن بطابق أرضي يضم 3 غرف نوم على مساحة 258 متراً مربعاً و126 نموذجاً بطابق أرضي وأول يضم 4 غرف نوم على مساحة 387 متراً مربعاً و126 نموذجاً آخر لمساكن بطابق أرضي وأول تضم 4 غرف نوم على مساحة 401 متر مربع و34 نموذجاً بطابق أرضي وأول على مساحة 390 متراً مربعاً.

وأكدت مدير عام البرنامج أن البرنامج حريص على مراعاة وتطبيق أعلى معايير الجودة والاستدامة المعتمدة في الدولة في مشروع مجمع بطين السمر السكني وفي مشاريع المجمعات السكنية التي ينفذها البرنامج في مختلف إمارات الدولة وذلك تحقيقاً لرؤية البرنامج وأهدافه الاستراتيجية تجاه توفير المسكن المستدام ومراعاة متطلبات المناخ الاجتماعي للأسرة المواطنة والشكل المناسب لنمط الاحتياجات الأسرية والتي تساهم في إيجاد مناخ أسري اجتماعي مع مختلف الساكنين في المجمع الأمر الذي يعزز صور الانتماء والأمان لهذا الوطن المعطاء.