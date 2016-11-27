القبيسي تطلع السفير الإيطالي على محاور قمة رئيسات البرلمانات

بحثت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، وليبوربو ستيلليلنو سفير جمهورية إيطاليا لدى الدولة، سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك على مختلف الصعد، بما يعكس رؤية وتوجهات قيادتي البلدين.

واستعرضت معالي الدكتورة القبيسي خلال اللقاء محاور وأهمية القمة العالمية لرئيسات البرلمانات التي ستعقد في أبوظبي خلال الفترة من 12-13 ديسمبر المقبل تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، والتي ينظمها المجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي وبدعم من ديوان ولي عهد أبوظبي في فندق قصر الإمارات تحت شعار «متحدون لصياغة المستقبل» بمشاركة 52 رئيسة برلمان.