حاكم رأس الخيمة: احتفالات شعب بمسيرة مباركة

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة مساء أول من أمس الاحتفالات الشعبية الوطنية لأهالي رأس الخيمة التي تنظمها لجنة احتفالات اليوم الوطني الـ45 في الإمارة.

وحضر الاحتفالات الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي والمهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي، إلى جانب عدد من المعالي الوزراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين وأعيان وجهاء القبائل والبلاد والشخصيات وأبناء القبائل وجموع غفيرة من المدعوين.

وقال صاحب السمو حاكم رأس الخيمة: إن الاحتفالات الوطنية التي تشهدها دولتنا هذه الأيام، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ45 هو احتفال شعب للمسيرة المباركة لدولتنا التي يشار إليها بالبنان بين الأمم.. إنه احتفال بقيام دولة وإرادة شعب ورفعة وطن والإنجازات عظيمة تحققت على يد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبمساندة إخوانه حكام الإمارات.